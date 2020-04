Liga, il calcio spagnolo in lutto: morto Radomir Antic, ex tecnico di Barcellona e Real Madrid

Il calcio spagnolo in lutto.

Nella giornata odierna l’ex tecnico di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, Radomir Antic, è deceduto all’età di 72 anni dopo aver combattuto a lungo con una grave malattia. L’ex giocatore serbo era stato anche ct della Serbia durante il Mondiali del 2010, e da anni abitava nella capitale spagnola. A darne notizia sono stati proprio i Colchoneros tramite un lungo comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

“Oggi è un giorno triste per la famiglia rojiblanca. L’Atlético de Madrid piange la morte del nostro ex allenatore Radomir Antic (Žitište, Serbia, 22 novembre 1948, morto all’età di 71 anni. Antic è stata una delle figure mitiche che si sono sedute sulla nostra panchina, guidando la nostra squadra in 189 partite ufficiali (144 in campionato, 22 in Copa del Rey, 13 in UEFA, 8 in Coppa Europa e 2 in Supercoppa spagnola) in tutta la oltre cinque stagioni. Radomir Antic è arrivato nel nostro club nel 1995 ed è diventato uno dei pilastri dello storico Doublete (Liga e Copa del Rey) conquistato dal nostro club nel 1996. L’impronta che Radomir Antic ha lasciato nell’Atlético de Madrid è stata eccezionale per i suoi successi come professionista e la sua qualità umana.

Il nostro Presidente, Enrique Cerezo, ha voluto esprimere le sue condoglianze per la sua perdita: ‘Oggi è un giorno triste per tutti gli atleti e il mondo del calcio, perché Radomir Antic ci ha lasciato. Abbiamo lasciato una grande persona e uno degli artefici del magnifico periodo d’oro vissuto dall’Atlético de Madrid. I titoli della Lega e la Copa del Rey che abbiamo vinto sotto la sua guida rimarranno per sempre nella nostra memoria. Sono molto orgoglioso di averlo incontrato ed è stato un privilegio condividere con lui ogni momento del calcio. Tutto il mio amore per la tua famiglia’.

Con la morte di Radomir Antic la famiglia atletica perde un altro dei simboli che hanno dato tutto a questo club dentro e fuori dal campo. Porgiamo le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici“.