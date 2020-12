Liga, Elche-Real Madrid 1-1: non basta Modric, i blancos sprecano e non vanno oltre il pari. La classifica

Gol ed emozioni della 16^ giornata di Liga.

Sono 4 in totale le sfide di Liga andate in scena oggi. Ad aprire le danze, l’appassionante sfida tra Granada e Valencia, terminata con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa: che, grazie al successo interno di oggi, volano ad una sola lunghezza dal Barcellona. L’Atletico Madrid resta saldo in vetta con il successo – deciso dalla rete di Suarez – nel match contro il Getafe. Fa festa anche il Celta Vigo, che si impone sull’Huesca con il risultato di 2-1. A chiudere la 16^ giornata è la gara tra Elche e Real Madrid, terminata con un deludente pari che arresta la corsa delle merengues: reduci da cinque vittorie di fila e rimasti inchiodati a quota 33 punti, a due punti di svantaggio dai Colchoneros.