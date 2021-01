Liga, continua la corsa dell’Atletico Madrid: contro l’Eibar è vittoria per 2-1. La classifica aggiornata

L’Atletico Madrid riesce a superare l’Eibar in extremis grazie a una doppietta di Suarez.

Liga, l’Atletico Madrid supera il Siviglia: colchoneros sempre più primi, insegue il Real Madrid. La classifica aggiornata

La squadra del Cholo Simeone sfrutta questa vittoria per allungare ulteriormente sui cugini del Real Madrid, portando il distacco a sette lunghezze. Il match è iniziato in salita, con un rigore assegnato all’Eibar e curiosamente tirato dal portiere della squadra di casa, Marko Dmitrovic. A rimettere tutto in discussione ci ha pensato il solito Luis Suarez che ha firmato il gol del pareggio negli ultimi minuti del primo tempo. Sempre l’uruguaiano trasformando un rigore negli ultimi minuti del match, ha regalato la vittoria ai colchoneros portando il bottino personale a 10 reti.

Di seguito la classifica aggiornata.