Liga, Barcellona-Granada 1-2: blaugrana rimontati, l’Atletico resta primo

Il Barcellona si fa beffare dal Granada.

I blaugrana nel recupero della 33a giornata di Liga hanno ceduto per 2-1 in casa ai biancorossi e di conseguenza non si sono appropriati del primato in classifica. Gli uomini guidati da Ronald Koeman in caso di successo avrebbero scavalcato l’Atletico Madrid, ma la sconfitta ha chiaramente costretto i suoi a restare dietro. Alle rete messa a segno da Lionel Messi nel corso del primo tempo, hanno risposto le reti di Machis e del sempreverde Jorge Molina che hanno ribaltato la gara.