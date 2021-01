Liga, 17^ giornata: l’Atletico ritrova la vetta, de Jong regala il successo al Barcellona. La classifica

Gol ed emozioni nella 17^ giornata di Liga.

2-1: è questo il risultato della sfida tra Atletico Madrid e Alaves, che ha visto trionfare la squadra ospite grazie alla rete al 90° di Suarez che regala la vetta ai madrileni. Simeone effettua il sorpasso ai danni del Real Madrid, impostosi per 2 reti a 0 sul Celta Vigo, conquistando così il primo posto. Successo anche per il Barcellona che, pur non incantando, conquista una preziosa vittoria sul campo dell’Huesca grazie alla rete di De Jong.