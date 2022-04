Levante-Siviglia 2-3, vittoria per gli andalusi: ora +2 dall’Atletico Madrid

Vittoria importante per il Sivigilia in casa del Levante, nella gara valida per la 33a giornata di Liga, in gol Corona e Kounde

Il Siviglia torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro il Real Madrid. La compagine andalusa supera in trasferta il Levante per 2-3, decisiva la doppietta di Corona e la rete di Kounde per i biancorossi. Andalusi che staccano l'Atletico Madrid e si attestano al secondo posto della classifica.

Ospiti in vantaggio dopo un quarto d'ora, Ocampos crossa bene in area di rigore per la testa di Corona che da pochi passa insacca a botta sicura. Cinque minuti più tardi però il Levante trova il pari con il penalty di Morales: tocco di mano in area di rigore, il direttore di gara Diaz assegna il calcio di rigore con l'aiuto del VAR. Primo tempo ricco di emozioni, al 27esimo nuovo vantaggio andaluso ancora con Corona, splendido pallonetto da posizione ravvicinata.

Nella ripresa il Levante sfiora il pari con Pepelu, la l'estremo difensore del Siviglia si oppone alla grande. Il portiere Bono si ripete pochi minuti dopo sul tocco preciso di Melero, rasoterra all'angolino sinistro deviato in corner. Al minuto 70 grandissima occasione sprecata dagli ospiti: trattenuta in area di Acuna, secondo rigore concesso dall'arbitro Diaz, MOrales si incarica della battuta ma spedisce la sfera a lato. Siviglia che sfiora il tris nel finale Mir che schiaccia bene di testa, gran parata del portiere di casa. Il gol però è nell'aria, al minuto 81 terza rete del Siviglia con Kounde, ancora di testa. Nel finale spazio anche per il 2-3 di casa, Soldado vede Bono fuori dai pali e piazza bene la sfera.

