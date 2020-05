Lazio, Luiz Felipe: “L’interessamento del Barcellona mi entusiasma. Serie A? Vogliamo tornare a giocare”

Luiz Felipe sogna di indossare la maglia del Barcellona.

Il centrale brasiliano in forza alla Lazio è seguito da vicino dal club catalano che sarebbe interessato al suo cartellino in vista della prossima stagione. Un centrale dalla grande affidabilità potrebbe andare a comporre un retroguardia difensiva davvero imponente con Piqué e Umtiti. In attesa di poter ricominciare la stagione con la maglia biancoceleste, Luiz Felipe sogna in grande e spera di poter indossare la maglia della nazionale brasiliana. Le sua dichiarazioni rilasciate in esclusiva al portale brasiliano UOL.

“Barcellona? Mi eccita il loro interessamento perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che mi stanno seguendo tanti club. Ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo calmo che non si fa prendere da facili entusiasmi. Devo restare concentrato e pensare a fare il massimo per la Lazio, che mi ha dato fiducia fin dal primo giorno. Ogni giocatore vuole tornare in campo, è il nostro lavoro e il nostro sostentamento. Però non possiamo ignorare le autorità sanitarie. Se ci diranno che possiamo tornare in campo sarà perfetto, ma dobbiamo tornare in campo solo in sicurezza. La salute collettiva è al di sopra di tutto. Nazionale? Due dei principali sono quelli di rappresentare il Brasile alle Olimpiadi e al Mondiale. Farò del mio meglio per raggiungerli. Ho grande affetto per l’Italia che mi ha accolto fin dal primo giorno, ma ho deciso di difendere la squadra brasiliana perché è il mio Paese”.