Las Palmas-Atletico Madrid, probabili formazioni: Griezmann in coppia con Morata

Il Las Palmas naviga a metà classifica e vanta tre vittorie nelle ultime quattro gare che potrebbero far sognare i propri tifosi circa un piazzamento alle prossime competizione europee. L'Atletico Madrid sembra quasi essere passato in sordina vista la rivelazione Girona e la conferma dei rivali del Real. In realtà i colchoneros vantano un ruolino di marcia davvero invidiabile con cinque vittorie consecutive in Liga ed una vetta distante solamente tre punti, con anche una gara da recuperare. Lo scudetto è dunque possibile per i madrileni che però non devono chiaramente incappare in passi falsi, mantenendo alto il ritmo. In avanti, mister Simeone punta sulla coppia d'attacco composta da Griezmann e Morata.