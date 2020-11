Kroos, duro attacco contro FIFA e Uefa: “Noi i loro burattini”

E’ sempre più evidente il malcontento tra i calciatori.

Dopo le società, anche i giocatori mostrano il proprio disappunto per il massiccio impiego causato dall’enorme numero di impegni ravvicinati a cui tutti i club si sono ritrovati a far fronte, a seguito della novità introdotte per il Mondiale per Club. L’attacco, dopo quello di Manuel Neuer, questa volta arriva da Toni Kroos. Il giocatore, intervenuto nel podcast Einfach mal Luppen, si è scagliato in particolare contro UEFA E FIFA.

“Alla fine, di tutte queste cose che sono state inventate siamo in qualche modo solo i burattini di Fifa e Uefa. Nations League ed espansione Mondiale per Club? Fatte per risucchiare tutto finanziariamente e ovviamente per risucchiare tutto fisicamente da ogni singolo giocatore”.