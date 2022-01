Granada-Barcellona, le formazioni ufficiali: Xavi schiera Dani Alves dal 1′. Depay…

Granada-Barcellona è il posticipo delle 18:30 della ventesima giornata di Liga spagnola. Xavi schiera titolare l'amico Dani Alves

Il Barcellona di Xavi in Liga è reduce dal successo di misura contro il Mallorca grazie alla rete del centravanti de Jong, così come è stato superato con un solo gol di scarto il Linares ai sedicesimi di finale di Copa del Rey. L'Atletico Madrid è tornato a vincere, per cui i catalani dovranno continuare a pedalare per far respirare ai propri tifosi aria di Europa League, obiettivo a dir poco minimo per un club così blasonato. Xavi schiera il suo ex compagno ma soprattutto grande amico Dani Alves ma soprattutto lascia fuori ancora una volta la stella Depay, dal momento che de Jong non ha deluso nelle ultime uscite.