Granada-Barcellona 1-1, de Jong non basta a Xavi: Puertas la pareggia in extremis

De Jong di testa ha insaccato il cross di Dani Alves ma il Granada l'ha pareggiata sul finale. Il Barcellona di Xavi non riesce ad ingranare

Si è chiuso in pareggio il posticipo delle 18.30 tra Granada e Barcellona , con i catalani che ancora una volta dimostrano di non eccellere in continuità.

Il gol dell'ormai solito Luuk de Jong, che ha insaccato di testa al 57' su assist di Dani Alves, aveva temporaneamente proiettato la formazione di Xavi al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League. Per il laterale brasiliano, il calciatore più vincente di sempre a livello di titoli, si è trattato di un ritorno nella Liga dopo ben cinque anni. L'ingenuità di Gavi ha fatto restare il Barcellona in dieci uomini dall'80', un cartellino rosso che ha sicuramente dato maggiore fiducia al Granada. All'89' è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Puertas che ha scaricato il pallone sotto l'incrocio dei pali con un sinistro violento. Gli andalusi sul finale hanno anche avuto la chance per una clamorosa rimonta perché al 90+4' ter Stegen ha sbagliato un rinvio che stava per costargli caro, con Montoro che ha intercettato il pallone ma non ha inquadrato la porta con la dovuta potenza.