Girona-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti con Bellingham, Herrera dal 1′

Tornare in vetta alla classifica di Liga è l'obiettivo di Girona e Real Madrid, che si sfideranno alle 18:30 allo Stadio Montilivi.

Chi sarà la capolista dopo il weekend? Alle ore 18:30, allo Stadio Montilivi, il Girona ospiterà il Real Madrid in occasione del match valevole per l'ottava giornata di Liga . Una gara che si prospetta piuttosto equilibrata, che vedrà protagoniste il miglior attacco ( Girona ) e la miglior difesa ( Real Madrid ) del torneo.

Tornare in vetta alla classifica di Liga: è questo l'obiettivo delle due formazioni, con il Barcellona al momento prima a quota venti punti. Diciannove i punti conquistati in sette partite dai padroni di casa, a -1 dalla capolista, reduce dal successo ottenuto ieri sera per 1-0 contro il Siviglia. Una vera e propria favola, quella del Girona, una delle squadre della galassia del City Football Group. Uno score frutto di sei vittorie ed un pareggi, con diciotto reti all'attivo e otto gol subiti. Diciotto i punti ottenuti fin qui dal Real Madrid, che occupa attualmente il terzo posto. Frutto di sei successi ed una sconfitta. Tredici i gol siglati dalla squadra di Carlo Ancelotti, sei le reti incassate.