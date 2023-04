Girona-Real Madrid, Michel: “Noi del City Group, in Champions League tifo Guardiola”

"Quella tra Real Madrid e Manchester City sarà una sfida molto difficile per entrambi, una finale anticipata. In questo momento siamo nel City Group e per via del mio rapporto con Pep Guardiola e suo fratello Pere, vorrei che il City arrivi in finale. Ma ho anche degli amici a Madrid, è una squadra spagnola e se alla fine dovessero vincere non mi dispiacerebbe. Ma preferisco che sia il City ad arrivare in ​​finale”