Girona primo in Liga, il tecnico Michel: “Non gioco per minimizzare i rischi”

"La capolista che non ti aspetti". Titola così l'edizione odierna del "Corriere della Sera", che punta i riflettori in casa Girona. Dodici vittorie in quindici partite, due pareggi ed una sola sconfitta. La squadra del City Group occupa al momento il primo posto della classifica di Liga, in coabitazione con il Real Madrid, alla luce dei trentotto punti ottenuti fin qui. Alla guida della compagine spagnola c'è l'allenatore Michel, "figlio di fruttivendoli, maestro di promozioni".

In un periodo tutt'altro che positivo in Segunda Division, la società gli mandò un sms: "I dati ci dicono che il tuo gioco ci porterà alla promozione, non scendere a compromessi". Con lui attaccano tutti, anche al costo di prendere gol: "Voglio potenziare i miei calciatori, non usarli per minimizzare i rischi", ha spiegato lo stesso tecnico.

In estate, la dirigenza ha messo a disposizione di Michel sei nuovi acquisti per un totale di sedici milioni spesi, con stipendi pari a 51,98, mentre il Real Madrid è a quota 727. Il 4-2-3-1 è il modulo utilizzato dall'allenatore del Girona, "e le star sono i due esterni offensivi, il 19enne brasiliano Savinho (l’acquisto più decisivo in Liga dopo Bellingham) e l’ucraino Tsygankov, preso quando era in scadenza con la Dinamo Kiev", si legge. A tal proposito, "gli applausi vanno anche al direttore sportivo Quique Carcel", oltre a Pere Guardiola, fratello di Pep e al comando del Cda. "Vive a Londra, da lì prende le decisioni più importanti con un sogno: battere Barça, Real e Atletico, impresa che in Liga non è riuscita a nessuno negli ultimi 20 anni", conclude il noto quotidiano.

