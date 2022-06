Girona, possibile obiettivo Umtiti dal Barcellona. Il presidente: “Non escludiamolo”

Il Girona ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la promozione in Liga . Il club catalano, nell'orbita del City Football Group , ha superato il finale playoff il Tenerife per 1-3, assicurandosi un posto nel massimo campionato spagnolo.

Con l'approdo in Liga, inizia già ad infiammarsi il calciomercato e ciò si evince anche dalle dichiarazioni di Pere Guardiola, presidente del Consiglio di Amministrazione del club. In un'intervista concessa ai microfoni de SER Catalunya, il numero uno del Girona ha parlato anche di un possibile approdo di Samuel Umtiti, difensore francese attualmente in forza al Barcellona. Di seguito le parole di Guardiola: "Umtiti? Non escludiamolo. Di queste cose però ne parlano il direttore sportivo e l'allenatore".