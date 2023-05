Girona-Maiorca, probabili formazioni: Michel punta su Castellanos, Muriqi dal 1′

Il posticipo della trentatreesima giornata di Liga tra Girona e Maiorca andrà in scena alle ore 19:30 allo stadio "Montilivi".

E' uno dei match di cartello del turno infrasettimanale di Liga. Alle ore 19:30, allo stadio "Montilivi", il Girona ospiterà il Maiorca in occasione della gara valevole per la trentatreesima giornata del massimo campionato spagnolo. Con il Barcellona ormai ad un passo dalla conquista del titolo alla luce della sconfitta rimediata dal Real Madrid contro la Real Sociedad, l'attenzione è ora rivolta principalmente sulla corsa per un piazzamento in Europa.

Occupa attualmente l'ottavo posto della classifica di Liga il club targato City Football Group, neopromosso, il cui obiettivo in avvio di stagione era quello della salvezza. Con il sesto posto che dista al momento cinque punti. Quarantaquattro i punti ottenuti fin qui, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. Cinquanta le reti realizzate in trentadue giornate (quarto miglior attacco del torneo), quarantacinque i gol subiti. Importanti in tal senso, i recenti successi conquistati contro Real Madrid per 4-2 e Siviglia per 2-0. Al dodicesimo posto, invece, il Maiorca a quota quarantuno punti. Frutto di undici vittorie, otto pareggi e tredici ko. Trentuno i gol siglati fin qui, trentacinque le reti incassate.

I padroni di casa, inoltre, hanno vinto tutte le ultime tre partite giocate fra le mura amiche e potrebbe collezionare quattro successi casalinghi di fila per la seconda volta nella competizione, dopo la serie di sei registrata nel marzo 2018. Mentre il Maiorca ha conquistato punti in due delle ultime tre trasferte di campionato (una vittoria, un pareggio e una sconfitta), dopo che aveva perso tutte le precedenti sei gare esterne.

Al cospetto della squadra allenata da Javier Aguirre, Michel non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Aleix Garcia, Borja Garcia, Ibrahima Kebe, Yangel Herrera e Toni Villa. Il tecnico del Maiorca, invece, dovrà fare a meno degli squalificati Pablo Maffeo e Antonio Raillo, oltre agli indisponibili Giovanni Gonzalez e Matija Nastasic. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-3-3 e sul 3-5-2. Con Michel che punterà ancora una volta dal primo minuto su Valentín Castellanos, che ha segnato nove gol in 15 partite interne in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI — GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Bueno, David Lopez, Javi Hernández; Yan Couto, Oriol Romeu, Ivan Martin; Tsygankov, Castellanos, Riquelme. Allenatore: Michel.

MAIORCA (3-5-2): Rajkovic; Valjent, Hadzikadunic, Copete; Antonio Sanchez, Morlanes, de Galarreta, Dani Rodriguez, Jaume Costa; Muriqi, Kang-in. Allenatore: Aguirre.