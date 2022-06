Girona, il club del City Group torna in Liga: il calendario della stagione 2022/2023

Il Girona riabbraccia la Liga dopo aver vinto la finale dei playoff contro il Tenerife. Il club di cui la maggioranza delle quote sono gestite dal City Football Group si appresta a vivere da protagonista il massimo campionato spagnolo. Torneo che inizierà il prossimo 14 agosto e che metterà il Girona difronte al Valencia di Rino Gattuso all'esordio in Liga. Di seguito, il calendario completo con tutti gli impegni della squadra spagnola sino all'ultima giornata prevista per il 4 giugno 2023.