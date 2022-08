Girona-Getafe, le formazioni ufficiali: Castellanos sfida l’ex Roma Mayoral

Le formazioni ufficiali di Girona-Getafe, match valido per la 2a giornata di Liga

La gara tra Girona e Getafe chiude la seconda giornata di Liga, al "Municipal de Montilivi" in campo alle 22. Entrambe le squadre cercano ancora i primi punti in campionato, per i padroni di casa sconfitta alla prima contro il Valencia, ospiti surclassati dall'Atletico Madrid. Di seguito le formazioni ufficiali del match.