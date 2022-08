Girona-Getafe 3-1, prima vittoria per il club targato City Football Group

Il Girona conquista i suoi primi tre punti in Liga, 3-1 alGetafe nel posticipo della terza giornata del campionato spagnolo. Dopo una prima fase di studio, è il Girona a rendersi pericoloso per primo con Herrera ma il suo colpo di testa esce di...

Dopo una prima fase di studio, è il Girona a rendersi pericoloso per primo con Herrera ma il suo colpo di testa esce di un soffio largo oltre il palo. Catalani pericoli nuovamente al minuto 33 con Stuani, punizione calciata bene che l'estremo difensore ospite spinge in corner. Nel finale di primo tempo vantaggio Girona proprio con il numero 7, che con freddezza non sbaglia davanti a Soria.