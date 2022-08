Girona-Celta Vigo, le probabili formazioni: il club del City Group cerca continuità

Questo venerdì, il Girona di Míchel ospiterà il Celta Vigo guidato da Eduardo Germán Coudet. In palio punti pesanti per la corsa salvezza, in particolare quella della formazione neopromossa in massima serie spagnola. La compagine in parte di proprietà della prestigiosa holding del City Football Group, ed i Los Celestes si affronteranno a partire dalle ore 20:00 presso lo stadio Montilivi.