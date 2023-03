Girona-Atletico Madrid, probabili formazioni: Simeone punta sul duo Griezmann-Depay

Il Girona sta disputando un campionato altalenante, con un dodicesimo posto attuale che sembrerebbe illudere ad una salvezza molto probabile. In realtà il club appartenente alla famiglia City Football Group gode di un vantaggio di solamente quattro punti sulla zona retrocessione, con il terzultimo posto occupato dal Getafe a quota 26. Proprio contro gli azulones è arrivata la sconfitta nell'ultimo turno di campionato degli albirrojos . Sarà di fondamentale importanza per il Girona ottenere quanti più punti possibili per ottenere al più presto il matematico mantenimento della categoria. Per quanto riguarda gli indisponibili del tecnico Michel, saranno assenti Yan Couto, Yangel Herrera e Ibrahima Kebe.

L'Atletico Madrid vede ormai lontano l'obiettivo scudetto distante ben venti punti con un Barcellona ormai irraggiungibile. L'obiettivo dei colchoneros è ora quello di difendere la propria posizione valida per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Il terzo posto a pari punti con la Real Sociedad, con il Betis Siviglia a tre lunghezze, non garantisce certezze ai madrileni, chiamati a vincere per prendere le distanze. Serie positiva in campionato per l'Atletico, reduce da una goleada inflitta al Siviglia per 6-1 che va a consolidare la striscia di otto risultati utili consecutivi. Il tecnico Simeone è pronto a schierare un duo d'attacco di pura classe composto da Memphis Depay ed Antoine Griezmann.