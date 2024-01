Girona-Atletico Madrid, le probabili formazioni: Michel con Dovbyk, Morata dal 1′

La sfida valevole per la diciannovesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:30 allo Stadio "Montilivi".

E' tutto pronto per il big-match di Liga in programma questa sera allo Stadio "Montilivi". Alle ore 21:30, fra le mura amiche, il Girona ospiterà l'Atletico Madrid in occasione della gara valevole per la diciannovesima giornata del massimo campionato spagnolo. Un vero e proprio scontro diretto, con la squadra di Simeone che proverà ad ottenere l'intera posta in palio al fine di inserirsi nella lotta al titolo.