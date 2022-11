Girona-Athletic Bilbao, probabili formazioni: Míchel conferma gli eroi del “Bernabeu”

Le probabili formazioni del match tra Girona ed Athletic Bilbao

Il pareggio del "Santiago Bernabéu" nell'ultima giornata contro il prestigioso Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti, emoziona e rilancia le ambizioni di salvezza del Girona di Míchel oggi fermo al diciassettesimo posto in classifica in Liga a parità di punteggio con il Siviglia di Jorge Sampaoli, al momento in piena ricostruzione dopo il disastroso inizio di stagione sotto la guida di Julen Lopetegui, esonerato dalla dirigenza Rojiblancos lo scorso 6 ottobre.

La compagine in parte di proprietà della prestigiosa holding del City Football Group, nel prossimo turno, valido per la tredicesima giornata di campionato, affronterà l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, oggi sesta forza del massimo torneo spagnolo, impegnato nella lotta per il quarto posto che varrebbe un accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. La squadra basca nell'ultimo match disputato, è stata brava a riscattare il poker subito dal Barcellona al "Camp Nou" lo scorso 23 ottobre, battendo tra le proprie mura il primo Villareal della nuova era targata Quique Setién, subentrato nelle scorse settimane in seguito al passaggio di Unai Emery alla panchina dell'Aston Villa in Premier League.

Michel in seguito all'iconico pari in casa del Real Madrid dovrebbe riproporre gli stessi undici che sono partiti titolari nel match del Santiago Bernabeu. Il tecnico del Girona dovrà però considerare le pesanti assenze di Borja Garcia, Ibrahima Kebe e Samu Sainz, che si aggiungono a quella del difensore Juanpe portando a fare scelte quasi obbligate all'allenatore spagnolo.

Proviamo dunque a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore madrileno, in campo con il consueto 4-2-3-1: Davanti a Paulo Gazzaniga, Lopez e Bueno comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Gutierrez e Arnau Martinez agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo Oriol Romeu e Yangel Herrera. Yan Couto e Valery Fernandez saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Aleix Garcia il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà ancora Valentin Castellanos.

Di seguito le probabili formazioni del match tra Girona ed Athletic Bilbao:

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Bueno, Martinez; Romeu; Couto, Herrera, Garcia, Fernandez; Castellanos. Allenatore: Michel

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche; Vesga, Sancet; Berenguer, Garcia, N. Williams; I. Williams. Allenatore: Valverde