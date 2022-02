Getafe-Levante, probabili formazioni: sfida salvezza in Liga, Flores affronta Lisci

Il Getafe di Quique Sanchez Flores ospita il Levante dell'italiano Alessio Lisci nel match valido per la 23esima giornata di Liga. La preview della sfida

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Getafe-Levante. La sfida - valida per la 23esima giornata del campionato di Liga - è in programma alle ore 21.00 allo stadio Coliseum Alfonso Pérez. In palio punti pesanti in chiave salvezza, viste le rispettive posizioni in classifica dell'una e dell'altra squadra.

Il Getafe ha l'opportunità di dare una sterzata significativa al campionato. Con una vittoria la formazione di Quique Sanchez Flores si porterebbe a più quattordici lunghezze dallo stesso Levante, fanalino di coda del massimo campionato spagnolo. Unal e compagni nelle ultime sette sfide di Liga sono caduti al tappeto in una sola occasione contro il Siviglia e vogliono dare continuità al proprio percorso. Tre pareggi, altrettante vittorie e una sconfitta: questo il ruolino di marcia dei padroni di casa che, con un successo davanti al proprio pubblico, si porterebbero a distanza più o meno sicura dalla zona retrocessione.

Il Levante sta riscontrando oggettive difficoltà in campionato. Nel corso della corrente stagione agonistica, la compagine attualmente guidata dall'italiano Alessio Lisci ha vinto in una sola occasione contro il Maiorca l'otto gennaio scorso. Dopo le prime 15 partite disputate dal Levante in Liga (0 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte), Lisci è stato promosso promosso alla guida della prima squadra, a seguito dell'esonero di Javier Pereira, diventando così il decimo allenatore italiano ad essersi seduto su una panchina del massimo campionato spagnolo.

L'ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al 16 ottobre scorso quando Levante e Getafe si divisero la posta in palio pareggiando per zero a zero.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GETAFE-LEVANTE

GETAFE (5-3-2): Soria; Duarez, Dakonam, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic; Unal, Sandro. Allenatore: Quique Sanchez Flores.

LEVANTE (4-4-2): Fernandez; Miramon, Vezo, Postigo, Clerc; Bardhi, Malsa, Melero, De Frutos; Soldado, Marti. Allenatore: Alessio Lisci.

LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

Le maggiori agenzie di scommesse vedono il Marsiglia nettamente favorito, con l'1 fisso a 2.10. Il successo degli ospiti, complice la posizione di classifica e il divario nell'organico, è quotato circa a 4.00. La quota del pareggio non sembra andare oltre i 3.00, anche se potrebbe anche essere soggetta ad un rialzo nelle prossime ore.

DOVE VEDERE GETAFE-LEVANTE

Getafe-Levante - in programma alle ore 21.00 allo stadio Coliseum Alfonso Pérez - sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

LA CLASSIFICA DI LIGA