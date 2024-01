Getafe-Granada, probabili formazioni: Bordalas con Mayoral, Callejon dal 1′

La sfida valevole per la ventiduesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:00 al Coliseum.

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la ventiduesima giornata del massimo campionato spagnolo. Alle ore 21:00, al Coliseum, il Getafe ospiterà il Granada con l'obiettivo di riscattare la sconfitta fra le mura amiche rimediata lo scorso 2 gennaio contro il Rayo Vallecano. Un ko che di fatto ha messo la parola fine all'imbattibilità casalinga dello stesso Getafe, reduce da due sconfitte di fila rimediate in Copa del Rey (contro il Siviglia) e in Liga contro l'Osasuna.

Obiettivo salvezza complicato da centrare dopo la sconfitta casalinga contro l’Atletico Madrid per gli andalusi, fermi al penultimo posto in classifica a -6 dalla dal Celta Vigo diciassettesimo. Undici i punti conquistati fin qui dal Granada, frutto di due successi, cinque pareggi e quattordici ko, con ventidue gol all'attivo e quarantadue reti subite. Al decimo posto il Getafe a quota ventidue punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e sei sconfitte; ventisei le reti siglate in venti partite, ventotto i gol incassati in altrettante gare dai padroni di casa, con la zona Europa che dista al momento dieci punti.

Negli ultimi cinque precedenti a Getafe, due vittorie casalinghe e tre successi ospiti. All'andata, lo scorso 11 novembre, le due compagine si sono divise la posta in palio: 1-1 il risultato finale alla luce delle reti messe a segno da Borja Moyoral e Gonzalo Villar. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Bordalas, Medina non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, gli squalificati Boye e Hongla, oltre a Fernandez e Vallejo. Mentre il tecnico del Getafe ritrova Mata e Latasa ma dovrà fare a meno degli squalificati Milla, Carmona e Suarez, oltre all'infortunato Arambarri e a Moriba, impegnato in Coppa d’Africa. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-4-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Alderete, Alvarez, Rico; Mata, Djene, Maksimovic, Greenwood; Unal/Juanmi, Mayoral. Allenatore: Bordalas.

GRANADA (4-3-3): Batalla; Ricard, Mendez, Miquel, Neva; Gumbau, Ruiz, Villar; Zaragoza, Uzuni, Callejon/Arezo. Allenatore: Medina.

DOVE VEDERE GETAFE-GRANADA IN TV — La gara Getafe-Granada sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.