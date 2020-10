Francia, clamoroso Deschamps: “Griezmann non è contento a Barcellona”

Didier Deschamps non nasconde il momento negativo vissuto da Antoine Griezmann.

Il commissario tecnico della Francia, nel corso della conferenza stampa odierna, ha confessato di aver visto il proprio attaccante giù di morale a causa del momento non troppo felice che sta trascorrendo al Barcellona.

“Parlo spesso con Griezmann e lo vedrò più tardi, ma sono sicuro che al momento non è soddisfatto della sua situazione al Barcellona. Non interferisco sull’uso dei miei giocatori, Griezmann sta attualmente giocando sulla fascia destra anche se non riesco a capire perché non stia giocando in una posizione più centrale”.