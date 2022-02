Espanyol-Barcellona, probabili formazioni: Xavi e Moreno si giocano il derby catalano

Espanyol-Barcellona significa derby catalano. Vicente Moreno e Xavi vogliono dare un forte segnale alle proprie concorrenti in Liga

L'Espanyol nel 2022 non ha ancora vinto una partita di Liga, rimediando tre sconfitte, un pareggio ed un'eliminazione dalla Copa del Rey per mano del Mallorca agli ottavi di finale. Dopo il poker del Betis corsaro al "Cornellà-El Prat", è tempo di cambiare rotta per la compagine di Vicente Moreno. Vincere lo storico derby contro il Barcellona darebbe un forte segnale al pubblico e potrebbe anche chiudere il discorso salvezza. In questo momento l'Espanyol staziona al tredicesimo posto in classifica, con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'attacco dei catalani ritrova Raul De Tomas, mentre il centrocampo sarà orfano dell'ex Napoli David Lopez.