Elche-Betis, probabili formazioni: Pellegrini con Fekir, tridente per Machin

Solamente nove punti accumulati dall'Elche nelle prime ventidue gare, solamente una vittoria in Liga e ultimo posto in classifica. La compagine di Machin ha iniziato il 2023 in maniera più propositiva rispetto ai primi mesi di campionato. Una vittoria - l'unica dell'intero campionato - contro il Villarreal, due pareggi e quattro sconfitte te gennaio e febbraio. La salvezza dista però tredici punti. Il tecnico Machin dovrà fare a meno dell'ex Crotone Magallan, oltre che di Carmona e Milla per il match contro il Betis.