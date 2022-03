Elche-Barcellona, Pastore su Instagram: insulti all’arbitro e le scuse dell’ex Psg

Javier Pastore espulso per aver insultato l'arbitro durante Elche-Barcellona: l'ex Palermo, Roma e Psg si scusa su Instagram

La tensione ha giocato un brutto scherzo ad Javier Pastore . Il talentuoso fantasista argentino, ex Palermo, Psg e Roma , si è reso protagonista di un episodio sgradevole nel corso della sfida tra Elche e Barcellona disputata nello scorso turno della Liga spagnola . Irritato da una mancata concessione di un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, il calciatore dell' Elche ha ingiuriato il direttore di gara che lo ha espulso direttamente dalla panchina. El Flaco rischia ora una pesante squalifica per la palese intemperanza disciplinare, incombe il rischio di un'ulteriore tegola per la sua squadra dopo la cocente sconfitta interna subita ad opera della formazione blaugrana. Il classe 1989 ha deciso a mente fredda di rendere pubbliche le sue scuse per l'episodio tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram.

“Voglio esprimere le mie più sincere scuse per la mia reazione di domenica scorsa contro il Barcellona. È stato il frutto della tensione di una partita come quella, in cui la squadra ha dato tutto per una vittoria sfuggita nel finale. Per tutta la mia carriera non sono mai stato protagonista di un episodio del genere e volevo approfittare di questo spazio per scusarmi pubblicamente con i miei compagni, lo staff tecnico, il club e gli arbitri che ho sempre rispettato e continuerò a farlo. E mi scuso con voi tifosi per non poter aiutare la squadra in campo nelle prossime partite, anche se lo farò al massimo giorno per giorno”.