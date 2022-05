Elche-Atletico Madrid: 0-2, Cunha e De Paul portano battono Francisco, esulta Cholo

Allo stadio "Manuel Martinez Valero" è andata in scena la sfida tra Atletico Madrid ed Elche, valida per la 36a giornata di Liga, terminata 0-2 a favore degli uomini di Simeone

Gara che parte in discesa per gli uomini di Simeone con la rete di Cunha al minuto 28'. Il dominio del match non trova padrone, rimanendo in continuo equilibrio per tutto il primo tempo. La prima frazione di gioco si conclude con il risultato di 0-1. Il secondo tempo viene sbloccato dagli ospiti con la rete di De Paul, siglando il suo secondo centro stagionale con la maglia dei colchoneros al minuto 62'. Il gol dell'ex centrocampista dell'Udinese, deciderà il match, confermando gli ex campioni di Spagna al terzo posto in classifica, andando a meno cinque punti dal Barcellona secondo in classifica.