Dani Alves strizza l’occhio al Siviglia: “Il bravo figlio torna sempre a casa”. I dettagli della vicenda

E’ stato spesso protagonista sui social Dani Alves.

Come non mai però questa volta, il terzino brasiliano ha infiammato i cuori dei tifosi del Siviglia con un tweet pubblicato sul suo profilo social. “Come si suol dire, un bravo figlio torna sempre a casa”, recitavano le parole dell’ex Juventus. In allegato a questo messaggio il difensore classe 1983 ha pubblicato una foto con Cristóbal Soria, delegato di allora del Siviglia, di quando il’ex Barcellona aveva firmato con il club spagnolo diciotto anni fa.

Ma la sua frecciatina ha una spiegazione: il Siviglia e Good Crazy, la squadra Esports del brasiliano, giocheranno insieme nell’ELaLiga Santander, competizione che è stata presentata oggi nella medesima città.

“Quando si è presentata l’opportunità per me di connettermi di nuovo con il Siviglia attraverso la competizione eLaLiga, non ci ho pensato per un minuto, a causa di tutto ciò che quel club significa e significava nei miei primi giorni”, ha dichiarato Dani Alves.