Celta Vigo-Real Madrid, le probabili formazioni: Ancelotti punta su Rodrygo e Benzema

Il Real Madrid è reduce dalla rocambolesca vittoria in rimonta in casa dell'Almeria per 1-2, con le reti decisive di Lucas Vazquez prima e David Alaba poi, regalando i primi tre punti ad Ancelotti. La scorsa annata, la sfida tra i campioni d'Europa ed Los Celestes in Liga, in scena lo scorso 2 aprile al , terminò con la vittoria di misura degli uomini di del tecnico italiano, con il risultato di 1-2 alla luce delle due reti di Benzema in risposta a quella di Nolito. I padroni di casa oggi, vanno a caccia di continuità in seguito al pirotecnico pareggio contro l'Espanyol di 2-2 alla prima giornata, contro i colossi del Realorfani della cessione di Casemiro al Manchester United.