Celta Vigo-Girona, probabili formazioni: Michel senza Lopez, Castellanos dal 1′

Sono trentanove i punti messi in cassaforte fin qui dal Celta Vigo. Frutto di dieci vittorie, nove pareggi e sedici ko. Quaranta le reti messe a segno, cinquanta i gol subiti in trentacinque giornate. Occupa, invece, l'ottavo posto il Girona, a -2 dall'Atletico Bilbao e dal settimo posto e dalla qualificazione alla prossima Conference League. Quarantotto punti, frutto di tredici successi, nove pareggi e tredici sconfitte. L'ultima risale allo scorso weekend, con Castellanos e compagni battuti in casa dal Villarreal per 2-1. Prima del recente ko, tuttavia, gli ospiti avevano fatto registrare tre vittorie ed un pareggio contro Real Madrid (4-2), Siviglia (2-0), Maiorca (2-1) e Real Sociedad (2-2). Cinquantacinque i gol siglati fin qui, cinquanta le reti incassate.