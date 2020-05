Calciomercato Real Madrid, è rivoluzione: Florentino Perez cambia strategia. La situazione

Rivoluzione in casa Real Madrid.

Negli ultimi anni Florentino Perez, patron dei Blancos dal 2009, ha sempre incentrato le strategie di calciomercato sulla spesa di cifre folli, per portare quelli che sarebbero stati i campioni del futuro alla corte del Santiago Bernabeu. Da CR7, a Gareth Bale, fino all’ultimo della lista in ordine cronologico, Eden Hazard, arrivato a Madrid durante la scorsa estate per 100 milioni di euro. Cifra certamente all’altezza del talento rappresentato dal belga, ma che potrebbe aver segnato un cambiamento radicale per le prossime mosse di calciomercato.

Ad oggi l’obiettivo della società della capitale sarebbe quella di puntare maggiormente sui giocatori già presenti in rosa, senza dunque spendere cifre folli, tuttavia con qualche eccezione. Come riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, il Real Madrid starebbe pensando di aspettare il 2022 prima di tornare alla ribalta del calciomercato con acquisti fuori dall’ordinario. Questo perché proprio tra due anni scadranno diversi contratti di giocatori che hanno segnato un ciclo in maglia galacticos, come Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Isco, Bale e Benzema. Dopo essersi assicurati i talenti brasiliani di Rodrygo e Vinicius, per rinforzare la rosa la dirigenza madridista sarebbe intenzionata a portare tra le mura di Valdebebas l’asso francese Kylian Mbappè, attualmente in forza al Psg. Il giovane campione del mondo ha un contratto in scadenza nel 2022 e, anche se i parigini stanno cercando di trovare l’intesa per il rinnovo, il calciatore avrebbe tra le sue pretese l’inserimento di una clausola che gli permetta di poter andare in un altro top club ad una cifra non troppo esorbitante.

Discorso diverso invece per Erling-Braut Haaland: dopo essere passato tra le file del Borussia Dortmund a gennaio, il talento norvegese avrebbe fissato – di comune accordo con il suo agente Mino Raiola – un patto con i tedeschi, che eviterebbe una sua cessione prima del 2022, quando i gialloneri sarebbero disposti invece a trattare per cifre comunque elevate. Oltre all’attacco, va certamente allargato il reparto di centrocampo, così come quello difensivo: l’esplosione durante quest’anno di Federico Valverde rassicura e non poco il Real Madrid, deciso a puntare sul talento uruguaiano anche per le prossime stagioni. Sicuri di ringiovanire il reparto richiamando alla base Odegaard, i Blancos potrebbero puntare anche ad inserire nella loro rosa Fabian Ruiz. Per la retroguardia, invece, gli obiettivi conclamati delle merengues sarebbero Achraf Hakimi, terzino di spinta offensiva che andrebbe a ringiovanire la fascia destra, e Upamecano, centrale fisico e promettente del Lipsia.