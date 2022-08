Calciomercato, nuova avventura per Cavani: l’ex Palermo ad un passo dal Villarreal

Nuova destinazione in vista per Edinson Cavani, attaccante 35enne, svincolato dopo l'addio al Manchester United. L'ex Palermo e Napoli, infatti, sarebbe molto vicino al Villarreal. A riportare la notizia è "L'Equipe", secondo cui il calciatore si riunirà già domani al club spagnolo. Il centravanti della Nazionale Uruguaiana, salvo colpi di scena, dovrebbe giocare per la squadra allenata da mister Unai Emery: classificatasi settima nel massimo campionato professionistico spagnolo nella stagione 2021-2022. Dopo le visite mediche, arriverà la firma sul contratto.