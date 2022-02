Calciomercato Napoli, 3 tentativi da parte del Barcellona per Fabian Ruiz. I dettagli

Secondo il "Mundo Deportivo"il Barcellona ha presentato alla corte del Napoli, tre proposte per l'acquisizione del cartellino di Fabian Ruiz, con una quarta in arrivo la prossima sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano catalano "Mundo Deportivo", il Barcellona avrebbe tentato di acquisire le prestazioni di FabianRuiz, ad oggi in forza al Napoli. Il centrocampista ex RealBetis è approdato al club partenopeo nella stagione 18-19 per circa 30 milioni di euro. Le offerte presentate dai blaugrana risultano essere tre, la prima durante la sessione estivs di calciomercato del 2018, quando sulla panchina del club di Laporta sedeva Ernesto Valverde. La proposta venne ritirata a seguito della richiesta estremamente alta di ottanta milioni da parte degli azzurri. La seconda è arrivata nel gennaio 2020 a seguito della richiesta di Quique Setièn, ricevendo la stessa risposta da parte dei campani, di diciotto mesi prima. L'ultimo tentavivo è avvenuto la scorsa stagione con Ronald Koeman alla guida tecnica del Barça. L'offerta presentata al patron De Laurentis non soddisfò le pretese di circa sessanta milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Con ogni probabilità, in estate, arriverà un quarto tentativo per portare il centrocampista alla corte di Xavi, vista la ghiotta possibilità di acquistarlo ad un prezzo nettamente più basso rispetto al reale valore del giocatore classe 1996.