Calciomercato Inter, si punta ancora alla chiusura per l’affare Vidal. Ma attenzione alla chiamata della Juventus…

L’Inter vuole Arturo Vidal.

I nerazzurri affrettano i tempi per arrivare all’acquisto del centrocampista cileno, pupillo del tecnico Antonio Conte, già ai tempi della Juventus. Contatti insistenti tra le due parti, in cerca della migliore soluzione per il futuro dell’attuale calciatore del Barcellona, desideroso di essere ancora protagonista ma probabilmente con una nuova casacca, cosa che il club catalano ha compreso cercando di venire incontro alle sue richieste di rilascio.

Storia che si arricchisce di un nuovo capitolo, con protagonista la Juventus. Infatti i bianconeri hanno discusso telefonicamente con la società blaugrana per chiedere delle informazioni sul centrocampista nato a San Joaquin, nel mirino, già da diversi mesi, della rivale Inter. Una mossa che fa presagire ed un ennesimo scontro tra le due compagini ai vertici del campionato, come già successo precedentemente con le trattative su Lukaku, Dybala o Icardi.

In caso dell’acquisto di Vidal da parte del club allenato da Antonio Conte, il Barcellona potrebbe dar vita a un vero e proprio rapporto di mercato con i nerazzurri, secondo quanto riportato in giornata odierna da Sky Sport, richiedendo anch’essi dei talenti da portare, già nei mesi estivi, in Spagna per rinforzare la propria rosa. Nomi del calibro di Lautaro Martinez, già seguito da parecchio tempo e non solo, poiché i blaugrana sarebbero anche interessati ad un possibile approdo del giovane Stefano Sensi. Nomi caldi che sicuramente potrebbero cambiare, in maniera positiva o negativa, le carte in tavola tra le due squadre.

