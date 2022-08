Calciomercato City Group, Herrera passa dal Manchester City al Girona. I dettagli

Il Girona FC ha ingaggiato il centrocampista venezuelano Yangel Herrera, 24 anni, arrivato in prestito dal Manchester City fino alla fine della stagione. Il nuovo giocatore del Girona FC conosce perfettamente il calcio spagnolo. Ha giocato 6 mesi con l'SD Huesca, due stagioni al Granada - dove ha contribuito per la prima volta nella storia alla qualificazione della squadra alle competizioni europee - e all'RCD Espanyol. In totale, più di cento partite nella massima competizione.

Il nuovo giocatore del Girona FC ha esordito da professionista nella Prima Divisione del suo paese nel 2016, all'età di 18 anni. Un anno dopo ha firmato per il Manchester City anche se ha giocato in prestito al New York City FC fino a dicembre 2018. Nel gennaio 2019 è passato al calcio spagnolo. È stato internazionale per il suo paese nelle categorie under 15, under 17, under 20 e anche con l'assoluto.