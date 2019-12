Calciomercato, Barcellona-Vidal ai titoli di coda: il cileno denuncia la società blaugrana. Il motivo…

Il Barcellona e Arturo Vidal sono ai ferri corti.

Il centrocampista cileno sembra ormai essere destinato a lasciare la Spagna. Da settimane, infatti, egli scalpita per vestire una nuova casacca e la società blaugrana non sembra volerglielo impedire. Alla finestra, per questa ragione, si è affacciata l’Inter. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte conosce bene le qualità del giocatore, in quanto lo ha già allenato alla Juventus, e lo attende a braccia aperte. Beppe Marotta avrebbe già ricevuto l’ok da parte dell’asso del Barcellona, ma adesso bisognerà convincere il club di Josep Maria Bartomeu a far scendere il prezzo del cartellino, che attualmente si aggira intorno ai venti milioni di euro. Nelle scorse ore, tuttavia, anche i Campioni d’Italia avrebbero tentato di inserirsi nella trattativa al fine di far tornare in bianconero il classe ’87.

Intanto, Arturo Vidal, secondo quanto rivelato da ABC, ha denunciato i catalani alla commissione mista della Liga e dell’assocalciatori spagnola per i mancati pagamenti di alcuni bonus relativi alla scorsa annata previsti dal suo contratto. Il debito ammonterebbe a 2,4 milioni di euro. Un gesto che, senza dubbio, evidenzia ancor di più quanto il rapporto tra le due parti sia ormai rotto.

