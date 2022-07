Calciomercato Barcellona, Messi ed il ritorno in blaugrana: è una richiesta di Xavi

Xavi ha chiesto il ritorno di Lionel Messi al Barcellona nel 2023

Una favola che potrebbe avere un secondo capitolo quella tra Lionel Messi ed il Barcellona, interrotta la scorsa estate dal clamoroso trasferimento dell'argentino al Paris Saint Germain a parametro 0, addio conseguenziale alla Catalogna, dovuto ad alcune regole imposte dalla Ligae non rispettate dal club blaugrana.

Ad oggi la Pulcenon respira una buona aria in quel di Parigi, l'ultima annata n'è la prova inconfutabile, 34 presenze 11 gol e 15 assist sono il bottino più magro dell'attuale Pallone d'oro dal 2008 ad oggi. Questo fattore di mancato adattamento al campionato francese potrebbe essere decisivo per Messi, nella decisione di prolungare il suo contratto con i parigini in scadenza a giugno 2023, o di lasciare al termine della prossima annata e di fare ritorno al Barça.

A Barcellona l'acquisto del classe 1987 sarebbe gradito da tutta la tifoseria, e non solo, di fatto questa operazione è anche apprezzata all'interno del club spagnolo, in particolare dal presidente Laporta, che si è espresso nella giornata di oggi ai microfoni di ESPN rilasciando alcune dichiarazioni che lascassero intendere appunto un apertura al ritorno di uno del calciatori più decisivi dell'intera storia del calcio: "Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barça non sia ancora finito".

Messi ed il Barcellona potrebbero ritrovarsi nel 2023, questa è anche la volontà dell'attuale tecnico dei blaugrana ed ex compagno dell'argentino, Xavi Hernandez. Secondo il quotidiano Sport, è proprio il mister catalano ad aver dato il via libera per questo fantomatico ritorno, che infiammerebbe nuovamente i cuori di tutti i sostenitori ed amanti del Futbol Club Barcelona. Al momento resta esclusivamente una suggestione, si attendono aggiornamenti...