Calciomercato Atletico Madrid, Cavani a un passo: l’agente vola a Madrid, “El Matador” pronto a lasciare il Psg

Edinson Cavani sempre più lontano dal Psg.

L’attaccante uruguaiano che approdò in Europa grazie al Palermo di Maurizio Zamparini che lo strappò al Danubio per soli 5 milioni di euro nel gennaio del 2007. “El Matador” dopo sette stagioni vissute in quel di Parigi è pronto a lasciare la città che lo ha consacrato come campione assoluto, il suo contratto infatti scadrà nel giugno 2020 con il calciatore che non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Cavani nell’arco di questa prima parte di stagione ha giocato davvero con il contagocce sia per un lieve infortunio sia per l’approdo al Psg di Mauro Icardi che gli ha letteralmente soffiato il posto da titolare. Una delle squadre che ha presentato un’offerta ufficiale ai transalpini è l’Atletico Madrid che vorrebbe prendere il giocatore adesso per ovviare agli evidenti problemi realizzativi del proprio reparto offensivo. Diego Pablo Simeone stravede per l’ex bomber del Napoli e non vede l’ora che possa indossare la maglia dei colchoneros, la trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deporters Cuatro, l’agente del calciatore sudamericano sarebbe nella sede del club spagnolo per chiudere l’operazione e permettere al suo assistito di ritrovare serenità e soprattutto gol.

