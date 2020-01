Calciomercato Atletico Madrid, all in per Cavani: i Colchoneros alzano l’offerta per arrivare all’ex Napoli. La riciesta del PSG…

L’Atletico Madrid non molla la pista che potrebbe condurre all’ingaggio di Edinson Cavani.

L’attaccante del PSG e della nazionale uruguaiana, complice anche l’arrivo di Mauro Icardi in Ligue1 durante la scorsa sessione estiva di calciomercato , ha collezionato scarso minutaggio in questa stagione e sarebbe intenzionato a cambiare club già in questa finestra invernale. La destinazione da lui più gradita sarebbe Madrid, sponda Colchoneros, con i dirigenti del club spagnolo che negli ultimi giorni si sono fatti avanti in maniera sempre più insistente per portare El Matador alla corte del Cholo Simeone. L’Atletico Madrid dopo alcuni risultati deludenti in campionato sente ancora più il bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo con un attaccante di caratura mondiale come Cavani. L’ex bomber di Napoli e Palermo , che andrà in scadenza di contratto con i parigini il prossimo giugno, non gioca titolare nella formazione guidata dal tecnico Tuchel dalla partita di Coppa di Francia disputata il 5 gennaio contro il Linas-Montlhery e sta aspettando con impazienza che l‘Atletico Madrid alzi ulteriormente la sua attuale offerta di 15 milioni di euro.

Tuttavia il PSG non vuole svilire oltremodo il valore del cartellino dell’asso uruguaiano e auspica inoltre l’inserimento di ulteriori pretendenti che in questa sessione di mercato hanno chiesto informazioni sulla reale situazione dell’ex bomber partenopeo: Cavani interessa molto anche in Premier League, Chelsea e Manchester United, entrambe in attesa di rimpiazzare rispettivamente il partente Giroud e l’infortunato Rashford, sarebbero ben liete. di accogliere l’attaccante sudamericano. Preso atto della incontrovertibile volontà del calciatore di cambiare aria già a gennaio ed intraprendere una nuova avventura professionale la dirigenza parigina auspica di definire la cessione di Cavani già in questa sessione di trattative per scongiurare il rischio di perdere l’ex Palermo a parametro zero.