Cadice-Real Madrid, probabili formazioni: Alcaraz titolare, Ancelotti con Benzema

Quasi tutto pronto per Cadice-Real Madrid . Il match - valido per la ventinovesima giornata di Liga - è in programma alle ore 21.00 allo stadio Nuovo Mirandilla.

La squadra di Gonzalez è reduce da un'importante vittoria ottenuta in trasferta contro il Betis e punta a consolidare il proprio piazzamento in classifica. Sfida quasi proibitiva per Alcaraz e compagni che nel proprio cammino avranno di fronte il Real Madrid. La squadra di Ancelotti ha vissuto una settimana esaltante con la vittoria contro il Chelsea per due a zero nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Nel massimo campionato spagnolo Los Merengues sono reduci da un ko contro il Villarreal che li ha allontanati dalla capolista Barcellona nel frattempo stoppata dal Girona in casa per zero a zero.