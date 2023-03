Betis-Real Madrid, probabili formazioni: Modric out, Pellegrini con Iglesias

Il Real Madrid a caccia dei tre punti nel match in programma questa sera contro il Betis. Alle ore 21:00, al "Benito Villamarin" di Siviglia, andrà in scena la sfida valevole per la ventiquattresima giornata del massimo campionato spagnolo. I Blancos, dunque, torneranno in campo tre giorni dopo la sconfitta per 1-0 rimediata fra le mura amiche dello Stadio "Bernabeu" in Copa del Rey contro il Barcellona.