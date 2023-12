Betis-Girona, le probabili formazioni: Pellegrini senza Isco, Savio dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma oggi all'Estadio Benito Villamarín. Alle ore 19:00, fra le mura amiche, il Betis ospiterà la capolista Girona. Alla prima della classe servirà una vittoria per chiudere con certezza il 2023 in vetta, senza aspettare il risultato di Alaves-Real Madrid, gara in scena alle ore 21:00. Tuttavia, la squadra del City Football Group è attesa da una sfida sulla carta insidiosa, considerando che il Betis in casa non ha mai perso (cinque vittorie e tre pareggi), fermando lo scorso 9 dicembre sul pareggio anche gli uomini di Carlo Ancelotti (1-1 il risultato finale).