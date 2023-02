Betis-Barcellona, probabili formazioni: Xavi senza Dembélé, Pellegrini…

La sfida Betis-Barcellona di Liga è in programma alle 21 al "Benito Villamarín"

Mediagol ⚽️

A caccia dei tre punti. Alle ore 21:00, all'Estadio Benito Villamarín, il Barcellona sfiderà il Real Betis nel match valevole per la diciassettesima giornata di Liga. In vetta alla classifica del massimo campionato spagnolo, la squadra di Xavi sta disputando un campionato di livello. Al comando con cinque punti in più rispetto al Real Madrid, seconda della classe, il Barça è reduce dalla vittoria conquistata in Copa del Rey contro la Real Sociedad. L'ultima sconfitta risale allo scorso 26 ottobre, quando venne sconfitto in Champions League dal Bayern Monaco.

Occupa la sesta posizione, invece, il Betis, a quota trentuno punti. Frutto di nove successi, quattro pareggi e cinque sconfitte. In corsa per un piazzamento Champions, i padroni di casa hanno ottenuto lo scorso weekend una vittoria contro il Getafe. E questa sera cercheranno la rivincita dopo il ko in Supercoppa di Spagna del 12 gennaio proprio contro i blaugrana.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Manuel Pellegrini dovrà rinunciare a Victor Camarasa e Paul Akoukou. Squadra in campo con il 4-2-3-1: in porta uno tra Rui Silva e Claudio Bravo, Pezzella e Luiz Felipe comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Sabaly e Miranda agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio alla coppia Carvalho-Guido Rodriguez. Fekir e Luiz Henrique saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Canales il perno centrale. In avanti ecco Borja Iglesias.

Xavi, invece, non potrà contare su Dembélé ma ritroverà Lewandowski e Ferran Torres dopo la squalifica. Nel 4-3-3 del tecnico blaugrana, davanti a Ter Stegen, Araujo e Christensen al centro della difesa. Koundé e Jordi Alba esterni bassi sulle rispettive corsie. Busquets nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Gavi e De Jong. Pedri e Ferran Torres larghi formeranno il tridente con Lewandowski terminale offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Betis e Barcellona:

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva/Bravo; Sabaly, Pezzella, Felipe, Miranda; Carvalho, Guido Rodriguez; Fekir, Canales, Luiz Henrique; Borja Iglesias. Allenatore: Manuel Pellegrini.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Gavi, Busquets, De Jong; Pedri, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

La sfida Real Betis-Barcellona verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone).