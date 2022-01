Betis-Alaves, le probabili formazioni: Pellegrini vuole la Champions e punta su Fekir

Il Betis di Pellegrini vuole mantenere solida la propria zona Champions, l'Alaves di Calleja per puntare alla salvezza in Liga

Il Betis è reduce da una partita a dir poco fuori dalla norma contro il Siviglia, derby stracittadino in Copa del Rey giocatosi in due giorni separati a causa di una bottiglietta lanciata su Jordan del Siviglia. Pellegrini ha comunque ottenuto la vittoria grazie alle reti di Fekir, il giorno prima, e di Canales, il giorno seguente. Tuttavia, in campionato sembra che il Betis abbia rallentato il passo ed è per questo che bisognerà sfruttare una partita casalinga contro la terzultima per rimettere il piede sull'acceleratore. Diverse assenze per i biancoverdi, con Martin Montoya, Paul Akouokou, Joaquin ed Alex Moreno che non saranno arruolabili. L'attaccante brasiliano Willian José è invece tornato a disposizione.