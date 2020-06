Berbatov: “Hazard farà la differenza, Real Madrid favorito sul Manchester City. Pogba? Con Bruno Fernandes…”

Le riflessioni di Dimitar Berbatov.

Dopo la Bundesliga, anche la Liga, la Premier League e la Serie A hanno fissato le date per la ripartenza dei rispettivi campionati, con l’obiettivo di portare a termine la stagione attuale e raggiungere i verdetti finali sul campo. In Spagna la lotta scudetto sarà decisa nel classico duello tra Barcellona e Real Madrid, che attualmente sono distanziati soltanto da due punti.

A parlare della battaglia tra le due big spagnole è intervenuto Dimitar Berbatov, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Betfair:

“Hazard farà la differenza al Real Madrid. Lo scudetto sarà conteso tra Barcellona e Real Madrid, e credo che i blancos abbiano grandi possibilità di vincerlo, specialmente con un Hazard al top della forma. E’ al Real da quasi un anno, adesso deve fare il salto di qualità, è questo che deve dimostrare. Ma lui è consapevole di poterci riuscire, i suoi compagni di squadra lo sanno, tutti lo sappiamo. Deve fare quello che faceva anche al Chelsea: pressare, segnare e fare assist. In questo modo riacquisterà fiducia in sé stesso. E’ stato sfortunato per via degli infortuni subiti. Se riuscirà ad evitarli, tornerà lo stesso giocatore pericoloso che abbiamo imparato a conoscere.

Oltre alla Liga, il Real Madrid sarà impegnato in Champions League contro il Manchester City, che in occasione dell’andata degli ottavi era riuscito ad espugnare il Santiago Bernabeu con il risultato di 2 a 1 grazie ai gol di Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne: “Il Real avrà un leggero vantaggio rispetto al City, perché torneranno a giocare prima, così come il Bayern Monaco, che ha un tante possibilità perché sta già giocando con regolarità. E’ anche vero che a volte in una partita, specialmente in Champions League, non importa da quanto tempo giochi ma conta la tua sicurezza e la tua concentrazione. Vincerà sicuramente chi sarà più preparato“.

In seguito un commento su Luka Jovic, che durante la sua prima stagione con i blancos non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare: “Noi balcanici a volte facciamo le cose in modo diverso, ma spero si possa concentrare su ciò che è veramente importante per lui: rimettersi in forma e dimostrare che il Real Madrid ha avuto ragione quando ha comprato il suo cartellino. E’ vero che potrebbe non riuscire a portare a termine la stagione, è stato sfortunato per via degli infortuni. Non è stato in grado di replicare quanto aveva fatto vedere con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Ma insisto nel dire che è un ottimo investimento per il futuro. Sta attraversando un periodo complicato, è infortunato e mentalmente è dura, ma deve concentrarsi e pensare a come giocare bene la prossima stagione“.

Successivamente Berbatov ha analizzato la situazione della Premier League, sottolineando l’aspetto della gare giocate senza la presenza dei tifosi: “Senza sostenitori, anche con l’intensità della Premier, sarà come guardare una partita amichevole o una sessione di allenamento, simile a quanto sta accadendo con la Bundesliga. Se non giochi al top e pensi che qualcosa potrebbe andare storto, allora rischi di infortunarti. Ma se giochi seriamente e sei preparato mentalmente e fisicamente, allora sicuramente non ti succederà nulla. In Germania non ci sono stati infortuni gravi“.

Infine, sul futuro di Paul Pogba e sulla convivenza al Manchester United con Bruno Fernandes: “Sarà interessante vedere come Pogba e Bruno Fernandes giocheranno insieme per la prima volta. Secondo me formeranno una coppia fantastica. Daranno fiducia a tutta la squadra“.