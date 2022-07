Barcellona, Xavi: “Ritorno di Messi? Il club ci pensa. Lewandoswki grande acquisto”

POSSIBILE RITORNO AL BARCELLONA DI MESSI - "È un'idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un'ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo.

L'ARRIVO DI LEWANDOWSKI - "È un grande acquisto. Non ha vinto il Pallone d'Oro perché in quell'anno non si è votato. Non ha ancora segnato, ma lo farà presto. È un grande attaccante, è sempre al posto giusto in area".