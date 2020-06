Barcellona, Vidal: “Voglio sentirmi importante. Gare a porte chiuse? Vi dico cosa penso”

“Voglio sentirmi importante al Barcellona“.

Esordisce così Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, intervistato ai microfoni di ESPN Chile. Il classe ’87 ex Juventus si è soffermato sull’impatto avuto con la compagine blaugrana e gli obbiettivi futuri: “Voglio sentirmi importante al Barcellona, nelle altre squadre la filosofia di gioco era molto differente. In blaugrana ho avuto a che fare con allenatori con mentalità diverse, tutti col DNA Barça come diciamo qua. Quando sono stato chiamato in causa ho sempre dato la vita in campo e dimostrato di poter giocare in qualsiasi tipo di calcio del mondo: uno ha solo bisogno della fiducia dell’allenatore per sentirsi importante e questo è ciò che cerco. La cosa fondamentale resta il gruppo e questo si vede sul campo, sono felice“.

Chiosa finale sulle gare a porte chiuse: “Prima quando uno arrivava allo stadio sentiva subito il calore della gente, ora l’ambiente è diverso. Non si sente niente, è più complicato trovare la concentrazione o entrare in campo“.

